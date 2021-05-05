За минувшие сутки более 9 тысяч петербуржцев проверились на «ковид»

В Северной столице за прошедшие сутки 9 199 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 12 447 вызовов.

Напомним, петербуржцы могут обратиться за помощью волонтеров по горячей линии 8-800-200-34-11.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о выросших темпах заболеваемости вирусом COVID-19 и снижении темпов вакцинации на майских праздниках.