В Петербурге продолжают падать темпы выздоровления от коронавируса

За минувшую неделю в Петербурге возросло количество новых инфицирований вирусом COVID-19. Прирост составил 3,44%. Также среди горожан увеличивается количество активно больных коронавирусом. Число выросло на 1,19%. Об этом сообщает городской межведомственный совет по противодействию распространению инфекции коронавируса.

«Вклад в формирование коллективного иммунитета вносят и привитые от новой коронавирусной инфекции горожане. Но эта иммунная прослойка еще слишком мала, чтобы надежно блокировать развитие третьей волны эпидемии в Петербурге», - отметили в ведомстве.

На данный момент в Петербурге 576 666 человек привились от вируса COVID-19. Из них полный цикл вакцинопрофилактики завершили 452 149 петербуржца.