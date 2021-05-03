За прошедшие сутки в Петербурге коронавирусом заболело 704 человека

Суточная заболеваемость в Санкт-Петербурге до сих пор находится на стабильном уровне. В этот раз за прошедшие сутки в Северной столице выявили 704 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Северной столице.

Также в Петербурге смогли победить болезнь 755 пациентов. Жертвами коронавируса стали 34 петербуржца. За все время с начала пандемии в городе на Неве коронавирусом заболело 417 тысяч 899 человек, вылечилось — 377 тысяч 451, умерло — 13 тысяч 318.

Санкт-Петербург все еще находится на втором месте по суточной заболеваемости «ковидом» среди всех городов России. Возглавляет анти-рейтинг по-прежнему Москва, где за последние сутки зафиксировано 2635 новых случаев заболевания коронавирусом.