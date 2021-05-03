За последние сутки в Петербурге тест на «ковид» сдали около 19 тыс. человек

В Санкт-Петербурге за последние сутки тесты на коронавирусную инфекцию сдали 18 тысяч 746 петербуржцев. Об этом рассказали в воскресенье, 2 мая, в пресс-службе Смольного.

Кроме того, за этот же период в Единую региональную информационно-справочную службу по номеру 122 по вопросам, связанным с «ковидом» обратилось 4 тысячи 791 гражданин.

Также отметим, что губернатор Северной столицы Александр Беглов, призвал всех жителей города приходить на вакцинацию, и сделать прививку, как можно быстрее.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полный курс вакцинации от коронавируса прошли около 440 тыс. петербуржцев.