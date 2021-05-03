Около 440 тыс. петербуржцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса

В аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева сообщили, что в Северной столице около 440 тыс. жителей завершили полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Таким образом, полностью привилось 8% населения города.

"Первую прививку от коронавируса сделали более 571 тыс. горожан. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли почти 440 тысяч человек", — говорится в сообщении.

На данный момент в Северной столице работает 134 пункта вакцинации от коронавируса, а также 13 мобильных пунктов. В майские праздники прививочные пункты будут работать в штатном режиме.