В Петербурге заболеваемость коронавирусом выросла на 35,7%

Как сообщили в межведомственном координационном совете по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по сравнению с прошлой неделей увеличилось.

За неделю число заболевших выросло на 35,71%. Общее число активных больных также увеличилось – на 0,08%. При этом показатель суточной госпитализации понизился на 1,2%

Согласно показаниям индикаторов, в Петербурге замедлились темпы снижения распространения коронавируса.