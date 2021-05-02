В Петербурге планируют развить «вакцинный туризм»

В Санкт-Петербурге планируется развивать «вакцинный туризм». Эту идею обсудили петербургские власти вместе с федеральным оперативным штабом. Однако в Министерстве здравоохранения сообщили Смольному, что на данный момент главная задача — это вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

Предполагается, что «вакцинные туры» будут предназначены только для россиян проживающих за рубежом. Россотрудничество будет выступать инициатором для того, чтобы граждане России приезжали в Петербург на вакцинацию.

Кроме того, следующим этапом данного нововведения будет вакцина для иностранцев, которые являются членами российских семей.