За прошедшие сутки тест на COVID-19 сдали почти 19 тыс. петербуржцев

В пресс-службе Смольного, в воскресенье, 2 мая, сообщили, что в Санкт-Петербурге за последние сутки тесты на коронавирусную инфекцию сдали 18 тысяч 746 человек.

Кроме того, сообщается, что за последние 24 часа в Единую региональную информационно-справочную службу по номеру 122 по вопросам связанным с коронавирусом обратилось 4 тысячи 791 петербуржец.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что смертность в Северной столице в апреле упала на 30% по сравнению с мартом. Так, за прошлый месяц от коронавирусной инфекции скончалось 1320 человек, в марте — 895.