В апреле количество скончавшихся от «ковида» петербуржцев сократилось почти на 30%

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает оставаться напряженной. За прошлый месяц количество выздоровевших пациентов от коронавируса снизилось почти на 50% по сравнению с мартом. Так, за март число петербуржцев победивших вирус насчитывало 47 тыс. 362 человека, в то время, как за апрель — 24 тыс. 146 человек.

Несмотря на снижение заболеваемости, его темпы также снижаются и находятся в нестабильном состоянии. На данный момент не удается добиться того уровня заболеваемости, который наблюдался в августе 2020 года.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге, в марте от COVID-19 умерло 1320 человек, а в апреле эти показатели снизились до 895 петербуржцев. Таким образом, смертность сократилась чуть более чем на 30%.