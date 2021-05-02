В Санкт-Петербурге темп выздоровления от COVID-19 замедлился

В апреле 2021 года темпы выздоровления от коронавирусной инфекции упали почти в два раза. Об этом информирует справка межведомственного координационного совета.

"В апреле тренд на снижение распространения инфекции, в целом, сохранялся, но характеризовался замедлением и нестабильностью", - подчёркивается в сообщении.

В координационном совете подчеркнули, что в апреле от коронавирусной инфекции скончались 895 человек, а в марте - 1 тысяча 320.

При этом в марте были выписаны после выздоровления 47 тысяч 362 гражданина, в апреле - 21 тысяча 146.

Количество госпитализаций с COVID-19 и пневмонией в марте составило 309 в день, а в апреле - 280 человек.

Сократилось общее число пациентов в стационарах и на амбулаторном лечении (-14,78%).