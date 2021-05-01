За минувшую неделю в Петербурге количество заболевших «ковидом» выросло на 3,94%

В Петербурге наблюдается резкий прирост количества инфицирований вирусом COVID-19. За минувшую неделю число заболеваний коронавирусной инфекцией выросло на 3,94% при сравнении с показателями прошлой недели. Об этом сообщают в межведомственном петербургском координационном совете по противодействию распространению вируса COVID-19.

Кроме того, за последнюю неделю показатель суточной госпитализации вырос на 1,34%. При этом наблюдается и положительная динамика: число активно больных уменьшилось за неделю на 2,13%.

На данный момент в городе свободно 1 079 коек для коронавирусных больниц. В городе зафиксировано 27% тяжелобольных пациентов. На аппаратах ИВЛ находятся 165 пациентов.