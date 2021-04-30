За минувшие сутки 725 петербуржцев заразились "ковидом"

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что в Санкт-Петербурге за последние сутки было выявлено 725 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Данный показатель является самым большим за весь апрель 2021 года.

Всего в Петербурге насчитывается уже 415 740 инфицирований вирусом COVID-19. За весь период пандемии в городе прошли вакцинопрофилактику 557 301 житель, среди которых 418 488 человек завершили полный цикл вакцинации от инфекции коронавируса.

«Впереди лето, когда, по примеру прошлого года, можно ожидать снижения заболеваемости. К осени ситуация, вероятно, усложнится: у многих закончится иммунитет от перенесенной болезни, а также резко возрастет шанс выявления новых штаммов, которые могут заметно усилить пандемию», — сообщил Алексей Яковлев, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Медицинского факультета СПбГУ.



