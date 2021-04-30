В Петербурге вакцинация продолжится и на майских праздниках

На майских праздниках вакцинация в Петербурге продолжится в прежнем режиме. Соответствующее заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе заседания Межведомственного городского координационного совета по противодействию пандемии коронавируса.

«Президент объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими, но медицинскую помощь люди должны получать и в праздники. В эти дни необходимо продолжить плановую госпитализацию в стационары, принимать пациентов в поликлиниках. Вакцинация должна продолжаться в течение всех праздничных дней», – отметил Беглов.

На данный момент в городе активно болеют «ковидом» 14 556 петербуржцев, при этом за минувший месяц в городе сократилось количество пациентов на 14,5%.