В Петербурге продлили действие коронавирусных ограничений

В Северной столице продлили действие «антиковидных» ограничений до 30 мая. Соответствующий документ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, в пятницу, 30 апреля, градоначальник внес изменения в действующее постановление №121, согласно которым антикоронавирусные меры продлены до 30 мая 2021 года. На спортивных мероприятиях разрешено присутствовать не более, чем 25 тысячам зрителей. При этом количество болельщиков должно не превышать 75% от общего количества мест на стадионе.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал, что в Северной столице отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах.