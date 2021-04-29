Петербуржцам хотят платить за прохождение вакцинации от коронавируса

В Санкт-Петербурге Комитет по здравоохранению раработал проект, согласно которому жителям Северной столицы будут выплачиваться деньги за прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции. В ведомстве сообщают, что это позволит мотивировать граждан и привиться от болезни.

На данный момент документ находится на стадии разработки. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в мае. Подобные действия уже успешно практикуются на Далнем Востоке, а также Крайнем Севере. Однако выплаты там действуют только на пожилых людей. Помимо выплат пенсионерам также выдают и продукты.