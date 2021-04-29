Число заразившихся коронавирусом петербуржцев на неделю выросло почти на 4%

Согласно информации, которая была предоставлена Межведомственным городским координационным советом по противодействию распространению коронавируса, количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло на 3,94% по сравнению с показателями прошлой среды.

При этом количество госпитализаций также увеличилось – на этой неделе было госпитализировано на 1,34% пациентов больше. Сообщается, что число активных больных уменьшилось на 2,13%. В настоящее время доля граждан, переносящих заболевание в тяжелой форме в стационарах, составляет 27%. 165 коронавирусных больных находятся на ИВЛ.