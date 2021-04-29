В Петербург поставили еще более 7 000 доз "ЭпиВакКороны"

В Северную столицу доставили еще одну партию вакцины против коронавируса, в основу которой входят пептидные антигены. «ЭпиВакКорона» была разработала ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». В партию вошло более 7,2 тысяч комплектов. Информация о поставке была предоставлена пресс-службой городского комитета по здравоохранению.

В данный момент партия находится на фармацевтической базе. Сообщается, что данной вакциной привились 7705 человек. Ранее в Петербург привезли 13 770 комплектов «ЭпиВакКороны».

В настоящее время количество петербуржцев, привившихся первой или обеими дозами вакцины превышает 10% от количества всех жителей города.