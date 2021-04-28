За последние сутки в Петербурге выявили 723 заражения «ковидом»

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что в Санкт-Петербурге за последние сутки было выявлено 723 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. При этом за этот же промежуток времени, в России зафиксировали снижение заболеваемости — 7848 инфицированных. Накануне было 8053 случая.

Жертвами коронавируса в Северной столице стали 34 петербуржца.

На первом месте по суточной заболеваемости по-прежнему находится Москва — 1840 заболевших, на втором — Петербург.

За все время пандемии в России выявили 4 млн 787 тыс. 273 случаев заражения COVID-19, а в городе на Неве — 414 тыс. 299.