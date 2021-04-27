К 27 апреля более 11 тысяч петербуржцев сдали тесты на «ковид»

В Северной столице за прошедшие сутки 11 956 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 19 650 вызова.

На данный момент в Петербурге недостаточно количество вакцинирования для формирования коллективного иммунитета среди горожан. В связи с этим администрация города планирует достичь количества вакцинированных до 1,2 миллионов к августу.