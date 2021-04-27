За сутки в Петербурге 712 человек заразились «ковидом»

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 712 новых случае инфицирования коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом COVID-19.

В Ленинградской области зарегистрировали 82 новых заболевших коронавирусом. При этом за минувшие сутки зафиксировано пять летальных исхода, а в Петербурге за этот же период скончалось от вируса 38 пациентов.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в России заразилось 4 779 425

человек, среди которых выздоровели 4 402 678 пациентов. Летальная статистика достигает 108 980 случаев.