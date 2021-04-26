За минувшую неделю количество на 76% увеличилось количество обращений с «ковид»

В Петербурге продолжает сохраняться угроза возникновения третьей волны коронавирусной инфекции. Вспышка заболеваемости может подняться к лету, либо в летние месяцы в период отпусков. За минувшую неделю в городе наблюдается опасная тенденция на увеличение числа обращений, заразившихся вирусом COVID-19 пациентов.

Как сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции, за последнюю неделю в Петербурге выросло количество обращений. Так, неделю назад в городе зафиксировало 167 случая, а в конце прошедшей недели – 294 пациента обратились за медпомощью.

При этом за прошедшую неделю выросло количество выздоровевших пациентов от вируса COVID-19. Таких петербуржцев насчитывается на 51,53% большем, чем было зарегистрировано неделей ранее.