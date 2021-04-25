Около 500 такси изъяли в ходе рейда по поиску нарушителей

В Петербурге завершили профилактический рейд по поиску нарушителей среди таксистов. Рейды называются «Мигрант» и «Такси». По итогам проверок было выявлено 455 нарушителей. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

Рейды проводили в течение пяти дней. В итоге 455 автомобилей без лицензии отправили на склад временного хранения. На нелегалов были составлены протоколы. Кроме того, были выявлены нарушения по факту отсутствия водительских прав. Таких нарушителей зафиксировано 415 человек.

Профилактические рейды проводятся с целью уменьшения количества аварий с нелегалами.