Александр Беглов ждет результатов тесты на антитела

В Петербурге тест на наличие в организме антител к вирусу COVID-19 сдал губернатор города Александр Беглов. Теперь глава Северной столицы ждет результаты теста. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, Беглов завершил полный цикл вакцинации от инфекции коронавируса. В связи с этим губернатор Петербурга призывает всех горожан вакцинироваться для формирования коллективного иммунитета от вируса COVID-19.

Кроме того, с 26 апреля в городе возобновляется диспансеризация, которую приостановили осенью из-за новой волны заболеваемости.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об изменившемся формате диспансеризации.