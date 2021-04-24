Российские ученые полагают, что новый штамм коронавируса мог зародиться в Петербурге

Специалист центра полагает, что новый северо-западный штамм вируса может быть "мягче" прочих.

По словам специалиста, новый штамм коронавирусной инфекции был выявлен специалистами НИИ Пастера около месяца назад. Предположительно, это первый штамм коронавируса, появившийся на территории России.

"Речь идет о мутациях в гене, кодирующем S-белок, при помощи которого вирус проникает в клетки человеческого организма", - рассказал специалист НИИ.

О последствиях этой мутации вируса специалисты центра пока затрудняются как-либо комментировать. Для этого нужно провести углубленное изучение штамма. Однако Дедков отметил, что северо-западная вариация вируса может быть не только не опаснее тех, что уже существуют, но даже "мягче".