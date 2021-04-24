В Пасхальные службы будут дезинфицировать иконы

В Санкт-Петербурге, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, отменять пасхальные службы не планируется. Пасхальные службы проведут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В 2021 году праздник воскрешения Христа отметят второго мая.

При этом в богослужениях не будут принимать участие пенсионеры, которые старше 65 лет и лица, имеющие хронические заболевания.

Таким гражданам в ведомстве Роспотребнадзора рекомендуют отметить Пасху дома. Остальным посетить храмы разрешат, но в средствах индивидуальной защиты. Также посетители будут вынуждены держаться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров, чтобы соблюдать социальную дистанцию.

Специалисты требуют от представителей РПЦ регулярно проветривать помещения, использовать обеззараживатели воздуха, производить антисептическую обработку рук при входе, регулярно проводить дезинфекцию.