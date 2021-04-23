За минувшие сутки более 20 тысяч петербуржцев проверились на наличие «ковида»

В Северной столице за прошедшие сутки 20 410 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 12 000 вызовов.

Кроме того, продолжает работать портал #мывместе, в котором зарегистрировались 1 471 волонтера. Они выполнили 6 967 заявок. Так, за период работы портала гуманитарную помощь получили более 200 тысяч петербуржцев.