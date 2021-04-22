В Ленобласть поступила первая партия вакцины «КовиВак»

В Ленинградскую область поставили первую партию вакцины от коронавирусной инфекции типа «КовиВак». Лекарство поступило в объеме 1560 комплектов. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Вакцина вводится в два этапа с перерывом в две недели. Напомним, лекарство было разработано сотрудниками Центра имени Чумакова. Отличие препарата состоит в том, что оно изготовлено из целостного вируса, а не из «убитого», как остальные российские вакцины. Известно, что иммунитет формируется в организме пациента через две недели после завершения полного цикла вакцинации.

На данный момент в Ленинградской области вакцинопрофилактика проводится в 75 пунктах, а также с помощью мобильных бригад.