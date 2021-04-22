За минувшие сутки более 22 тысяч петербуржцев проверились на наличие «ковида»

В Северной столице за прошедшие сутки 23 651 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 13 791 вызова. Кроме того, продолжает работать портал #мывместе, в котором зарегистрировались 1 471 волонтер. Так, за период работы портала гуманитарную помощь получили 213 041 петербуржца.

На данный момент в городе продолжает сохраняться угроза возникновения третьей волны коронавируса.