Для персонала ПМЭФ развернули 17 прививочных пунктов

В Петербурге организовали прививочные пункты для вакцинопрофилактики, предназначенные для персонала Международного экономического форума. Для организаторов и работников ПМЭФ развернули 14 мобильных пунктов и 17 стационарных при больницах. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

«В городе определены 17 пунктов в поликлиниках и 14 мобильных пунктов для проведения централизованной вакцинации от коронавируса более 2 тысяч сотрудников из 54 организаций, которые задействованы в подготовке к ПМЭФ», - отметили в ведомстве.

Известно, что уже 230 человек привились первым компонентом. В случае необходимости добавят еще десятки пунктов вакцинации.