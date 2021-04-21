Число заразившихся коронавирусом петербуржцев за неделю выросло на 17%

Суточное число коронавирусных больных в Северной столице выросло на 16,93% по сравнению с прошлой неделей. По информации, предоставленной в Межведомственном совете по борьбе с коронавирусом, 13 апреля зараженных было 951, а 20-го – уже 1112.

При этом за прошедшие сутки в городе установлен рекорд по наименьшему количеству госпитализаций – их 186. Это самый маленький показатель за весь период второй волны пандемии.

Сообщается, что сегодня в Северной столице был преодолен 500-тысячный рубеж привитых первым компонентом вакцины от коронавируса петербуржцев. Наибольшее число прививок граждане сделали в поликлинике №27 Адмиралтейского района.