За минувшую неделю в Петербурге снизилось количество смертей от коронавируса

В Петербурге за прошедшую неделю снизилось количество летальных исходов среди пациентов с вирусом COVID-19. Показатель уменьшился до 175 человек в период с 12 по 18 апреля. По сравнению с данными предыдущей недели уровень снизился на 21,5%. Об этом сообщает Межведомственный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Кроме того, в городе снизилось количество госпитализаций. Примечательно, что показатель прошлой недели стал рекордно низким за все время второй волны пандемии вируса. Так, госпитализировано было всего 1 860 человек за семь дней.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об отмене обязательного ношения перчаток в общественных местах.