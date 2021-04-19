В Петербурге разработали кожный тест на наличие иммунитета к «ковиду»

Ученые из Петербурга разработали новый тест, определяющий наличие в организме иммунитета к коронавирусной инфекции. Особенностью теста является контакт с кожей без необходимости забора крови из вены. Об этом сообщает Анна Попова, глава Роспотребнадзора.

Тест создан учеными из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Универсальный кожный тест, согласно прогнозам, появится в гражданском обороте осенью 2021 года. Важной особенностью станет возможность быстро проходить тестирование как взрослым, так и детям.

«Это предложение, мы очень рассчитываем, что оно будет успешным. Мы начали уже доклинические исследования, (дальше) "клиника", и мы очень надеемся, что к осени у нас будет вот такой универсальный достаточно инструмент», - сообщила Попова.