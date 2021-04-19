За минувшие сутки более 11 тысяч петербуржцев проверились на «ковид»

В Северной столице за прошедшие сутки 11 162 человека проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб штаба по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 3 649 вызова.

Кроме того, продолжает работать портал #мывместе, в котором зарегистрировались 1 471 волонтера. Так, за период работы портала гуманитарную помощь получили 205 193 петербуржца.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о снижении количества заболевших коронавирусом на 4,31%.