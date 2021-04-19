В Петербурге за неделю число заболевших вирусом COVID-19 снизилось на 4,31%

В Петербурге сократилось общее количество заболевших за последние семь дней коронавирусной инфекцией. По сравнению с данными неделей ранее, то есть с 11 по 18 апреля, число больных уменьшилось на 4,31%. Кроме того, на 3,35% уменьшилось число госпитализаций с коронавирусом и пневмонией за последние сутки. Об этом сообщается в Межведомственном городском координационном совете по противодействию и распространению инфекции COVID-19.

«Высока вероятность третьей волны. В Петербурге продолжают действовать базовые противоэпидемические ограничения, идет массовая вакцинация населения против COVID-19. », — отметили в администрации города.

Кроме того, повысился показатель новых случаев инфицирования. За минувшую неделю количество заразившихся выросло на 3,09%.