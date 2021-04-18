Почти 500 тысяч петербуржцев привились от «ковида»

В Петербурге продолжается вакцинация от инфекции коронавируса. На данный момент в городе развернуто 134 пункта вакцинации. Ежедневно около 7,5 тысячи петербуржцев прививаются от вируса COVID-19.

В городе за весь период действия прививочной кампании было сделано более 495 тысяч уколов препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». При этом полный цикл вакцинации завершили более 340 тысяч человек. Помимо стационарных прививочных пунктов, в Петербурге работает 21 выездная бригада.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал об увеличении количества заболеваемости вирусом, а также увеличении числа летальных исходов.