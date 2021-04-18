За минувший день «ковидом» заразилось 695 петербуржцев

В Петербурге зарегистрировали 695 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Таким образом, в городе продолжается тенденция на спад количества заболевших горожан. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию распространения заболеваемости.

Согласно данным на 18 апреля, за минувшие сутки стало на 6 новых пациентов меньше, так как на 17 апреля было зарегистрировано 701 новый случай заражения. Кроме того, за минувшие сутки заразилось «ковидом» 8 632 россиянина.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о более 18 тысячах тестирований на наличие инфекции коронавируса.