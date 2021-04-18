За минувшую неделю количество заболевших «ковидом» петербуржцев снизилось на 4,63%

В Петербурге сократилось общее количество заболевших за минувшие семь дней вирусом COVID-19. По сравнению с данными неделей ранее число больных уменьшилось на 4,63%. Кроме того, на 2,68% уменьшилось число госпитализаций с коронавирусом и пневмонией за последние сутки. Об этом сообщается в Межведомственном городском координационном совете по противодействию и распространению инфекции коронавируса.

«Спад второй волны эпидемии продолжается медленно и нестабильно. Вероятность нового роста заболеваемости остается высокой», — напоминают эксперты.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о количествен находящихся на ИВЛ петербуржцах. На данный момент таких 153 человека.