Масочный режим в Петербурге продлен до 15 мая

В Петербурге продлили масочный режим до 15 мая 2021 года. Соответствующий документ подписал губернатор Северной столицы. При этом обязательное ношение перчаток уже отменено.

Таким образом, в главном «коронавирусном» постановлении Смольного произошли очередные изменения. Напомним, с 16 апреля отменили обязательное правило ношения медицинский перчаток в общественных местах.

«Обязанность граждан по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах и территориях Северной столицы сохраняется по 15 мая 2021 года. Иные ограничения по коронавирусу продлеваются по 15 мая», - отметили в пресс-служба городской администрации.