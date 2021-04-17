В Петербурге после вакцинации от коронавируса скончался 80-летний пенсионер

В Санкт-Петербурге, в пятницу, 16 апреля, стало известно, что через час после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции скончался 80-летний пенсионер. Специальная иммунологическая комиссия заключила, что причина смерти — хроническая ишемическая болезнь сердца.

«По результатам проведенного патологоанатомического исследования, 80-летний мужчина скончался по причине хронической ишемической болезни сердца. Его сердце остановилось», — заявили специалисты. Также они добавили, что никаких нежелательных реакций на в ответ на введение вакцины против коронавируса не обнаружено.

Также сообщается, что пенсионер находился под наблюдением врачей полчаса. После они отправили его домой, но дойти он уже не смог — остановилось сердце.