За последние сутки тест на коронавирус сдали более 22,5 тыс. петербуржцев

В Санкт-Петербурге до сих пор проходит ежедневное тестирование граждан на наличие коронавирусной инфекции. За последние сутки тест на коронавирус сдали 22 тыс. 627 жителей Северной столицы.

На официальном сайте Смольного сообщили, что на 17 апреля в Единую информационно-справочную службу по вопросам, связанным с «ковидом» по номеру 122 позвонило более 12 тысяч петербуржцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о том, что обязательное требование носить перчатки в общественных местах в качестве средства индивидуальной защиты отменяется