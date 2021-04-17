В Санкт-Петербурге было отменено обязательное требование ношения перчаток в общественных местах

Губернатор города Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, по которому обязательное требование носить перчатки в общественных местах в качестве средства индивидуальной защиты отменяется. Масочный режим при этом будет сохранён и будет действовать до 15 мая. Об этом сообщила вчера, в пятницу, 16 апреля пресс-служба городской администрации.

"Внесены изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Отменяется обязанность граждан по использованию средств индивидуальной защиты рук (перчаток) в объектах торговли и бытового обслуживания, аэропорту, во всех видах транспорта общего пользования, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта и в иных местах и территориях, определенных постановлением", - сообщает пресс-служба.