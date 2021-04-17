В Петербург поставили еще 74 000 доз вакцины от коронавируса

В Северную столицу поставили еще 73,8 тысячи доз вакцины от COVID-19 «Спутник-V».

По словам губернатора Петербурга, Александра Беглова, в Петербурге достаточно препаратов, очереди на вакцинацию нет. Жители города имеют возможность сделать прививку до того, как наступит летний сезон отпусков.

Записаться на прививку от коронавируса петербуржцы могут, позвонив по номеру 122 или воспользовавшись порталом «Госуслуг» и онлайн-сервисом «Здоровье петербуржца». Кроме того, запись доступна в районных поликлиниках.