В Петербурге ослабляют коронавирусные ограничения

В Петербурге отменили обязательное использование перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте и магазинах. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга, масочный режим продлен до 15 мая.

Обновленный вариант постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавируса был подписан Александром Бегловым. Граждане могут не использовать средства индивидуальной защиты рук в транспорте, на вокзалах, станциях, объектах торговли и других местах. При этом граждане обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.