Три петербуржца скончались после вакцинации от коронавируса

Городскими властями были зафиксированы три летальных случая после прививки от коронавируса. По информации, предоставленной комитетом по здравоохранению, после вакцинации скончался 80-летний блокадник, 49-летний учитель ОБЖ и еще один человек, подробности о котором неизвестны.

О смерти 49-летнего учителя ОБЖ сообщили в марте. Мужчина привился от коронавируса вместе с другими преподавателями в январе «Спутником V». Предположительно, во время вакцинации он уже болел COVID-19. По результатам проверки спецкомиссии, организованной комздравом, смерть пациента не была связана с вакцинацией.

Иммунологической комиссии предстоит выяснить, имеет ли прививка отношение к смерти 80-летнего ветерана. Мужчина привился 15 апреля, через час после прививки умер около своего дома.