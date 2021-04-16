Со следующей недели вакцинация петербуржцев от «ковида» будет проходить на дому

В Санкт-Петербурге со следующей недели планируется проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции на дому. Данное нововведение коснется лишь людей с ограниченными возможностями, а также пожилых людей на дому. На данный момент вопрос отправили на согласование в Роспотребнадзор.

Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Петербурга, сообщил, что при проведении вакцинации от «ковида» в домашних условиях, будут соблюдаться все санитарные нормы. Прививку будут делать с помощью мобильных бригад.

Кроме того, отмечается, что пожилые петербуржцы, а также инвалиды, которые находятся в социальных учреждениях, прошли вакцинацию на 90%.