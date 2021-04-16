Несколько петербуржцев привились от «ковида» и попали в больницу

В Санкт-Петербурге несколько петербуржцев были госпитализированы после того, как поставили вакцину «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Максим Кабанов, начальник городского Госпиталя для ветеранов войн, заявил, что заболевание пациентов после прививки было краткосрочным и связано с «присутствием в ней психологического компонента».

Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Северной столицы, сообщил, что среди тех, кто поставил себе вакцину, зафиксировали летальные исходы. Однако глава ведомства добавил, что смерть никак не связана с введением вакцины, так как петербуржцы скончались еще до появления иммунитета после второй прививки.

«Ни в одном случае, а такие случаи единичны, когда пациент был вакцинирован, а в последующем заболел в тяжелой форме и умер, связи вакцинации и наступления летального исхода не выявлено»,— добавил Лисовец.