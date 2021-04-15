Несколько петербуржцев госпитализировали после вакцинации

В Петербурге несколько вакцинирований закончились госпитализациями. После уколов с лекарствами от вируса COVID-19 понадобилась госпитализация. Несколько их них прививались препаратом «Спутник V», а один – «ЭпиВакКороной». Об этом сообщает глава Госпиталя для ветеранов войн.

Так, Максим Кабанов, начальник Госпиталя, напоминает, что ежедневно в Петербурге вакцинируются от семи до восьми тысяч человек. Большинство вакцинаций проходит без тяжелых последствий.

«Это несколько случаев после укола "Спутник V" и единичный после "ЭпиВакКороны". Но это больше психологический фактор. Ведь после прививки заболевание проходит довольно легко», — отметил начальник Госпиталя.