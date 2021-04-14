Петербуржцы предпочитают выбирать «Спутник V» вместо вакцины «ЭпиВакКорона»

В Петербурге подсчитали, какую из вакцин предпочитают жители города. За последние трое суток 460 человек привились вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона». Большинство петербуржцев предпочитают прививать первой в мире вакциной от вируса COVID19 – «СпутникV». Об этом сообщает Комитет по здравоохранению города.

Согласно данным Комздрава, за последние сутки менее трех сотен человек выбрали вторую вакцину. Вероятно, люди выбирают более проверенный препарат, тем более, что он уже «на слуху» во всем мире. Однако вакцина «ЭпиВакКорона» имеет свои преимущества. Например, для нужного эффекта необходимо всего одна инъекция, в отличие от «Спутника».