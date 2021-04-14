В Смольном планируют увеличить темпы вакцинации почти в два раза

В Петербурге планируется увеличить темпы вакцинации почти в два раза. Соответствующая инициатива поступила от Смольного 13 апреля, во вторник. В информационной справке от администрации города сообщается о возможности Петербурга нарастить темп.

Целью увеличения количества вакцинированных является формирование коллективного иммунитета. Для этого необходимо, чтобы не менее 70% населения Петербурга привились от вируса COVID-19. Острая необходимость коллективного иммунитета возникает перед началом «дачного» сезона.

На данный момент полный цикл вакцинации завершили более 321 тысячи петербуржцев.