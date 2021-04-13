Число коронавирусных пациентов в Петербурге за неделю уменьшилось на 40%

В Петербурге продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией, однако процесс медленный и нестабильный. Об этом сообщили в межведомственном координационном совете по противодействию распространению в городе COVID-19.

В период с 4 по 11 апреля число заразившихся коронавирусом снизилось на 40%. Количество пациентов с COVID-19 составило 162 человека, в то время как неделю назад оно составляло 272 человека. Кроме того, количество больных, находящихся под наблюдением врачей также уменьшилось на 2,81%.

При этом, как сообщают в межведомственном совет, риск новой волны пандемии сохраняется.